L’ennesimo evento sfortunato per il Louvre il museo sembra non trovare pace

Il Louvre ha subito un nuovo incidente quando un pezzo del soffitto affrescato del 1819 si è staccato, danneggiando parti dell’opera. La causa sembra essere una recente infiltrazione d'acqua che ha indebolito la struttura. Un elemento decorativo è caduto nel cuore del museo, costringendo i responsabili a intervenire subito per mettere in sicurezza l’area.

La maledizione continua. Il Louvre è costretto ad affrontare l'ennesimo avvenimento che ha causato danni significativi a un soffitto affrescato risalente al 1819. L'ultimo di una serie di eventi sfortunati per il museo parigino che sembra non riuscire a trovare pace. I danni al Louvre costringono la chiusura di alcune aree. Una perdita d'acqua, proveniente da un tubo di alimentazione del riscaldamento, ha coinvolto un soffitto affrescato da Charles Meynier, un pittore neoclassico francese. L'opera situata nella sala 707, come riportato da Euronews, si trova all'ingresso del dipartimento di pittura.