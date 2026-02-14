A Narni, le piogge intense di alcuni giorni fa hanno causato una frana che ha portato via detriti dalla scarpata sopra la Sr 3 Ter, vicino a Funara. La Provincia ha avviato i lavori di rimozione dei detriti per garantire la sicurezza della strada. I tecnici stanno operando per ripulire l’area e prevenire ulteriori smottamenti.

TERNI La Provincia annuncia che sono iniziati ieri a Narni, i lavori di rimozione dei detriti sulla Sr 3 Ter, nei pressi dell’area di Funara, "dove a causa delle piogge pochi giorni fa si è verificato il distacco di materiale franoso dal costone che sovrasta la strada (foto)". "I detriti in questione – continua Palazzo Bazzani – non si sono riversati completamente sulle carreggiate grazie alla tenuta delle reti paramassi in acciaio che però sono risultate, nel tratto interessato, danneggiate dal peso di massi, terra e alberature. Con ordinanza del servizio viabilità, nel tratto al km 7+200 è stato istituito il senso unico alternato regolato da semaforo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’emergenza: buche e frane a raffica

A Terni, le strade sono piene di buche e fango causa le frane che continuano a colpire la zona.

