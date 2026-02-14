Lega Pro 27esima giornata girone C il Crotone dopo la mini serie dei risultati positivi 4 vittirie 1 pareggio cade a Picerno e accumula la decima sconfitta

Picerno 3 Crotone 1 Marcatori: 10° Bellodi, 35° Guadagni, 41° Gomez, 79° Baldassin Picerno (4-2-3-1): Marcone, Gemignani, Bellodi, Bassoli, Rillo, Franco (Bianchi), Baldassin, Guadagni (Salvo), Pugliese (Maiorino), Kanoute (Djbril), Abreu. All. Bertotto Crotone (4-3-3): Merelli, Novella, Armini, Di Pasquale (Cocetta), Guerra (Bruno), Meli (Musso), Vinicius, Sandri, Energe (Piovanello), Gomez, Zunno (Maggio). All. Longo Arbitro: Gabriele Totaro di Lecce Ass. Antonio Alessandrino di Bari – Giuseppe Bosco di Lanciano Quarto giudice: Alessandro Recchia di Brindisi Operatore FVS: Stefano Vito Martinelli di Potenza Ammoniti: Pugliese, Sandri, Musso Angoli: 5 a 4 per il Crotone Recupero: 1 e 6 mi9nuti Mister Longo: "abbiamo sbagliato tutto ciò che c'era da sbagliare. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Lega Pro 27esima giornata girone C il Crotone dopo la mini serie dei risultati positivi (4 vittirie 1 pareggio) cade a Picerno e accumula la decima sconfitta Lega Pro 27esima giornata girone C Picerno vs Crotone stadio "Donato Curcio" sabato 14 febbraio ore 17:30. Il Crotone scende in campo contro il Picerno sabato 14 febbraio alle 17:30, dopo aver perso il mediano Gallo per squalifica e aver affrontato problemi fisici con Andreoni e Marazzotti. Lega Pro 26esima giornata girone C pareggio (2-2) del Crotone in trasferta contro la Casertana La partita tra Casertana e Crotone si chiude con un pareggio 2-2.