L' editore Cacucci e la resistenza dei libri | Il segreto è leggere mi tengo in forma allenando la mente

Cacucci, editore di lunga data, attribuisce la sua energia e il suo spirito combattivo alla lettura, che considera come un allenamento per la mente. A quasi 85 anni, continua a curare personalmente la sua casa editrice, spesso accompagnato da lunghe passeggiate per le vie della città. La sua dedizione ai libri si traduce in un impegno quotidiano che lo mantiene attivo e lucido, dimostrando che il segreto per restare in forma è prendersi cura anche della propria mente.

Quasi 85 anni e non sentirli: vivace, ironico, grande camminatore e pensatore, ancora impegnato in prima persona nella sua azienda. Nicola Cacucci, è amministratore della storica casa editrice barese, quasi centenaria, fondata dal padre Francesco e specializzata nella pubblicazione di testi universitari. Sveglia alle cinque, lettura giornaliera di almeno tre quotidiani, ogni mattina si reca nel suo ufficio in via Nicolai, a Bari, dove supervisiona l'attività e si occupa di pubbliche relazioni: quasi un secolo senza alcuna crisi, quando studiare era considerato lo strumento per emergere dalla miseria ed i libri il vero segno di emancipazione.