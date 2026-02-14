Lecce volontario investito sulla provinciale | indagini per ricostruire la dinamica e condizioni meteo avverse
Un volontario è stato investito sabato sera sulla strada provinciale di Villa Marsello, a causa delle cattive condizioni meteorologiche, che hanno ridotto la visibilità. La vittima stava uscendo dalla chiesa dopo la messa, quando è stato travolto da un’auto che non ha potuto evitare a causa del manto stradale scivoloso. Le forze dell’ordine stanno ora analizzando le telecamere di sorveglianza e le testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul luogo dell’incidente si sono formati code e si cercano ancora risposte sulla sicurezza di quella strada in condizioni meteorologiche avverse.
Lecce, Volontario Investito All’Uscita Dalla Messa: Gravi Preoccupazioni Sulla Sicurezza Stradale. Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Villa Marsello, frazione di Lecce, sabato sera. Un uomo di 39 anni, volontario della Comunità Emmanuel, è stato gravemente ferito da un’auto mentre rientrava da una celebrazione religiosa. L’incidente, avvenuto intorno alle 18:10 sulla strada provinciale che collega Lecce a Novoli, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle arterie secondarie e sulla fragilità dei pedoni. Dinamica Dell’Incidente E Soccorsi. Il 39enne, residente a Lecce, stava camminando insieme ad altri volontari dopo la messa, dirigendosi verso la Tenda di Abramo, un centro terapeutico gestito dalla Comunità Emmanuel.🔗 Leggi su Ameve.eu
