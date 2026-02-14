Lecce, il traffico in viale Leopardi si blocca dopo la chiusura totale causata dai lavori, lasciando le auto incolonnate e creando disagi ai residenti. Il Comune risponde aprendo almeno una corsia nel weekend, sperando di alleggerire la situazione. La decisione arriva dopo due giorni di caos che hanno paralizzato il quartiere nord-est della città.

Dopo il “mercoledì nero” che ha messo in ginocchio il quadrante nord-est della città a causa della chiusura per lavori di buona parte di viale Leopardi, la gestione della viabilità a Lecce entra in una fase emergenziale. Il grido d'aiuto partito dai residenti dei quartieri Salesiani e Santa Rosa non è rimasto inascoltato, ma la soluzione appare complessa quanto il groviglio di lamiere che ha paralizzato viale Leopardi e le sue arterie limitrofe. Con l'approssimarsi del fine settimana, momento in cui il flusso di veicoli verso il centro e le zone commerciali aumenta fisiologicamente, il rischio di un nuovo blackout stradale è altissimo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lecce, viale Leopardi nel caos. Contromossa del Comune: aprire almeno una corsia nel weekend

È stata temporaneamente chiusa una corsia nel sottopasso Giuseppe Filippo, in direzione viale Pasteur.

Nel fine settimana, Firenze ha registrato disagi a causa dell’interruzione del traffico ferroviario tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Rifredi.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Lecce, viale Leopardi nel caos. Contromossa del Comune: aprire almeno una corsia nel weekend; Carta identità cartacea, validità fino al 3 agosto 2026; Carnevale 2026, le iniziative a Lecce; Sospensione e riduzione erogazione idrica in città il 10 febbraio.

Lecce, lo sprint del Comune per chiudere tutti i cantieri della cittàParte da via XXV Luglio lo sprint dell'Amministrazione per tentare di chiudere tutti i lavori finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza Parte da via XXV Luglio lo sprint del Comune di ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Lecce, lavori sui viali: da oggi si chiude. Ma in città è già caos: le strade interessate dai cantieriI cantieri, attivi ventiquattr’ore su ventiquattro, comportano chiusure totali di tratti stradali, sottopassi e bretelle di collegamento, con divieti di transito e di fermata nelle aree interessate. quotidianodipuglia.it

' , A seguito della chiusura al traffico di viale Leopardi e viale Foscolo, predisposta dal Comune di Lecce con ordinanza n.280 del 7 febbraio 2026, ` facebook