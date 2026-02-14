Lecce raid al Calasso | forzate le macchinette è la sesta scuola nel mirino

A Lecce, i ladri hanno preso di mira il liceo Calasso nella notte, forzando le macchinette dei distributori di bevande e portando via denaro e snack. È il sesto attacco che colpisce questa scuola negli ultimi mesi, suscitando preoccupazione tra studenti e insegnanti. Durante il furto, i vandali hanno lasciato evidenti danni alle macchine e alcuni locali sono rimasti aperti, con oggetti rovesciati sul pavimento.

Le scuole nuovamente nel mirino dei ladri. Raid notturno all'istituto superiore " Calasso " di via Belice a Lecce, danneggiati e svuotati i distributori automatici di bevande e snack. Il colpo, messo a segno poco prima dell'una, va ad allungare la lista di azioni vandaliche che sta colpendo gli istituti scolastici della provincia. L'allarme è scattato alla centrale operativa della Fidelpol intorno alle 00:50. La tempestività delle pattuglie dell'istituto di vigilanza e della Polizia, giunti sul posto in circa cinque minuti, ha costretto i ladri a una fuga precipitosa. Secondo una prima ricostruzione, le responsabilità si sarebbero introdotte nell'edificio attraverso una finestra, probabilmente lasciata aperta, poiché non sono stati rinvenuti segni evidenti di effrazione sugli infissi esterni.