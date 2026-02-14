Lecce raid al Calasso | forzate le macchinette è la quinta scuola nel mirino

Le scuole nuovamente nel mirino dei ladri. Raid notturno all'istituto superiore “ Calasso ” di via Belice a Lecce, danneggiati e svuotati i distributori automatici di bevande e snack. Il colpo, messo a segno poco prima dell'una, va ad allungare la lista di azioni vandaliche che sta colpendo gli istituti scolastici della provincia. L'allarme è scattato alla centrale operativa della Fidelpol intorno alle 00:50. La tempestività delle pattuglie dell'istituto di vigilanza e della Polizia, giunti sul posto in circa cinque minuti, ha costretto i ladri a una fuga precipitosa. Secondo una prima ricostruzione, le responsabilità si sarebbero introdotte nell'edificio attraverso una finestra, probabilmente lasciata aperta, poiché non sono stati rinvenuti segni evidenti di effrazione sugli infissi esterni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Questa mattina a Lecce, i ragazzi dell’Itis Olivetti hanno trovato la scuola distrutta.

LECCE Raid nelle notti del 4 e 5 febbraio agli istituti Fermi, Banzi Bazoli, Olivetti e Calasso: «Colpire la scuola significa colpire cultura e democrazia» facebook