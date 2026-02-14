Leader totale geniale | ma l' addio di Chris Paul è senza lieto fine

Chris Paul ha deciso di smettere di giocare a 40 anni, dopo aver dato il massimo in ogni squadra in cui ha militato. Il suo addio al basket arriva in un momento in cui ha conquistato record importanti, come il secondo posto di sempre per assist e palle rubate. Nonostante la carriera ricca di successi individuali, il suo obiettivo principale, il titolo, è rimasto irraggiungibile. La sua presenza ha sempre portato energia e miglioramenti concreti alle formazioni in cui ha giocato, ma alla fine non è arrivato il trionfo che sperava.

Avrebbe meritato un finale diverso, migliore. Chris Paul, 40 anni, lascia la pallacanestro un giorno di Carnevale senza poter fare festa, celebrare la carriera epocale sul parquet. Mandato a casa dai Los Angeles Clippers lo scorso dicembre, indesiderato, durante la sua ultima stagione agonistica Nba, tagliato da Toronto post scambio due mesi dopo, a poche ore da San Valentino, la festa degli innamorati. In pochi hanno amato la pallacanestro come CP3, eppure al crepuscolo fa la fine dello spasimante non corrisposto, lui che pure finirà nella Hall of Fame. I Raptors neppure gli avevano chiesto di presentarsi in Canada, la trade era stata fatta per motivi salariali, non tecnici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

