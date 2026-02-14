Le sfide sono moltissime ma il Piano Mattei può affrontarle Intervista a Del Re

Il secondo vertice Italia-Africa di Addis Abeba si svolge perché Roma vuole rafforzare il Piano Mattei, che ora viene visto come una vera strategia di collaborazione tra i paesi. Durante l’incontro, i leader discutono di progetti concreti, come investimenti nelle energie rinnovabili e infrastrutture, per promuovere uno sviluppo condiviso.

Il secondo vertice Italia-Africa di Addis Abeba segna un passaggio chiave per il consolidamento del Piano Mattei, sempre più presentato da Roma come una piattaforma strutturata di cooperazione e non più come una semplice iniziativa nazionale. Intervenendo al summit, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato di “un nuovo capitolo” nelle relazioni tra Italia e Africa, sottolineando che in due anni il Piano è cresciuto fino a essere percepito come “una sinergia di portata internazionale” e non soltanto una strategia italiana. Il vertice, co-presieduto con il primo ministro etiope Abiy Ahmed e con la partecipazione dei 14 Paesi partner, della leadership dell’Unione Africana e del segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, ha rappresentato dunque un momento di verifica politica e operativa dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Formiche.net

Il governo italiano, guidato da Meloni, ha annunciato il Piano Mattei a Addis Abeba, in risposta alle difficoltà economiche dell’Africa.

