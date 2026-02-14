Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 13 febbraio 2026

Oggi, i giornali sportivi come Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport dedicano ampio spazio alle notizie più calde, tra cui l’ultima partita del campionato di Serie A, che ha visto una vittoria decisiva del Milan grazie a un gol all’ultimo minuto di Leao. La notizia si diffonde mentre i tifosi si preparano a seguire con entusiasmo gli aggiornamenti sui risultati e le prossime sfide.

Girelli lascia la Juventus Women? Clamoroso scenario in casa bianconera, ecco dove potrebbe giocare Diomande incanta mezza Europa ma.Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Calciomercato Milan, un nuovo talento nel mirino dei rossoneri: l’obiettivo è un difensore del Real Madrid! Rugani, nuovo stop alla Fiorentina: l’ex Juve ancora fuori dai convocati. Vanoli decide di escluderlo Milan, Allegri nel post partita: «Pisa squadra scomoda. Prendiamoci tre punti ma bisogna migliorare» Pagelle Pisa Milan, Loftus-Cheek la sblocca, Modric la chiude! In mezzo Loyola spaventa Allegri! I VOTI Diretta gol Serie A: Pisa Milan 1-2, Loftus-Cheek e Modric regalano tre punti ai rossoneri! Cristiano Ronaldo, lo sciopero è finito! Torna tra i convocati e sarà a disposizione dell’Al-Nassr: i dettagli Icardi, show con il Galatasaray! Messaggio alla Juventus e a Spalletti in vista della sfida di Champions Tuchel, perché ha rinnovato con l’Inghilterra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Ecco le principali notizie sportive in apertura dei quotidiani di oggi, 13 gennaio 2026.

