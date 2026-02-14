le prime olimpiadi di kirsty coventry

Kirsty Coventry ha preso la guida del Comitato olimpico internazionale, diventando la prima donna e la prima africana a ricoprire questa carica, dopo aver vinto le elezioni con un ampio consenso. La sua carriera politica, infatti, ha suscitato molte polemiche, ma ora si concentra sulla promozione dello sport a livello globale. Coventry ha già annunciato iniziative per aumentare il sostegno alle discipline olimpiche in Africa, dove il suo nome è molto noto.

È la prima donna e prima persona africana a presiedere il Comitato olimpico internazionale, e ha un passato politico molto discusso Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono le prime organizzate da quando la presidente del Comitato olimpico internazionale (CIO, l’organo che organizza e gestisce le Olimpiadi) è Kirsty Coventry, prima donna e prima persona africana a ricoprire l’incarico. Coventry ha 42 anni, è un’ex nuotatrice ed è dello Zimbabwe, un paese dell’Africa meridionale. Di lei si è parlato anche per il suo passato in politica: è stata per sette anni ministra in un governo non democratico, e ha rapporti ambigui con i regimi che hanno governato lo Zimbabwe negli ultimi quarant’anni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Kirsty Coventry, ex nuotatrice e attuale membro del Comitato Olimpico Internazionale, promuove l’Italia definendo i Giochi di Milano-Cortina “magici” e sottolineando l’atmosfera unica che si respira in città.

Kirsty Coventry, presidente del Cio, ha visitato Cortina d’Ampezzo per valutare le Olimpiadi 2026 e si è detta soddisfatta dei progressi fatti dall’Italia.

« Sono giochi magici » - Kirsty Coventry (CIO) « Non solo medaglie. L’olimpiade ci lascerà opere e reputazione » - La Gazzetta dello Spot Oltre a essere un risultato fortemente voluto e ottenuto dalla Lega a tutti i livelli, dal governo nazionale agli enti locali a facebook

