Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono una botta di nostalgia

Le Olimpiadi di Milano-Cortina hanno suscitato sentimenti di nostalgia tra molti italiani, a causa della loro lunga attesa e delle polemiche che le hanno accompagnate. La manifestazione ha portato in piazza entusiasmo e ricordi di eventi passati, attirando anche spettatori che non seguivano da tempo le competizioni. Nonostante le critiche, le gare hanno richiamato l’attenzione su un’Italia pronta a tornare sotto i riflettori internazionali.

Signore delle cime, non mi metterò certo a parlar bene delle feste pagane denominate Olimpiadi, e però devo confessare che stavolta il mio giudizio è meno severo. Mi sto rammollendo? Non credo, non mi è ancora venuto a piacere il curling. Credo che il motivo sia cromatico: se non erro i nostri medagliati sono tutti color neve (mediamente più chiari di me, che sono appenninico e non alpino) e dunque mi ricordano gli anni Ottanta, quando in Italia si era tutti italiani e tutti bianchi. Milano-Cortina è una botta di nostalgia, una vanzinata in ritardo ma neppure troppo, visto che Jerry Calà canta ancora “Maracaibo” al Moritzino, lassù sulle montagne. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono una botta di nostalgia Quanto sono costate realmente le Olimpiadi di Milano-Cortina Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono costate 4,8 miliardi di euro, una cifra superiore di circa il 20% rispetto alle stime iniziali, a causa di lavori di ristrutturazione più lunghi e imprevisti nei sistemi di sicurezza. Perché le Olimpiadi di Milano-Cortina sono un’opportunità da non sprecare per l’Italia Nelle prossime settimane, il mondo si concentrerà sul Nord Italia. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, sabato 7 febbraio; Giochi di Milano-Cortina, gli occhi del mondo sull'Italia: stasera la cerimonia di apertura; È il giorno delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ecco tutte le tecnologie che vedremo per la prima volta; Cosa fare a Milano durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026. Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Michela Moioli bronzo nello snowboard ... tg24.sky.it Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 18Per approfondire: Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia a Milano Cortina 2026 ... tg24.sky.it Un programma da non perdere in questo Day8 olimpico Segui le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 live su @discoveryplusIT e @HBOMaxitalia facebook Sinner esulta con Brignone, il messaggio dopo oro a Milano Cortina 2026 x.com