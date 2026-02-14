Le notti insonni dei residenti di Piazza Purgatorio | Ragazzini disturbano e distruggono tutto

I residenti di Piazza Purgatorio si svegliano ogni notte a causa dei rumori e dei danni causati da gruppi di giovani, che tra le 2 e le 4 di notte disturbano il sonno e danneggiano le panchine e le aiuole del quartiere. Recentemente, alcuni cittadini hanno inviato foto che mostrano i danni e il caos provocato da questi ragazzi, che spesso si riuniscono in strada fino a tarda ora. La situazione crea disagio e preoccupazione tra chi vive nel quartiere, costretto a sopportare queste notti insonni.

Abbiamo provato a contrastare il fenomeno cercando di parlare chiaramente ma non abbiamo ottenuto molto. Inoltre i pali divelti diventano spazi liberi per parcheggi selvaggi. Ti giro alcune foto sperando che possano servire a migliorare la situazione. Ci tengo a precisare che sono state istallate ultimamente delle telecamere che se funzionanti potrebbero servire ad individuare i responsabili. Un residente. Poi c'è un vetro spaccato che copre un pozzo di circa 6 metri di profondità. Speriamo che i genitori dei bambini che giocano in piazza facciano attenzione.