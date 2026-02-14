Il ministro Nordio, noto per il suo amore per il vino, viene preso in giro perché si dice che abbia un carattere un po’ troppo “da bevuta”. Nel frattempo, la campagna per rafforzare il sì alla riforma della giustizia si svolge con argomentazioni che molti considerano poco convincenti, quasi da scommessa. Un esempio concreto sono i volantini distribuiti nelle strade, pieni di slogan polemici e poco approfonditi.

Dal Curling a Gratteri. Tutti gli scivoloni del centrosinistra sul referendum Il Pd posta un video per il "No" con gli atleti olimpici italiani. Scatta la polemica, post rimosso Prendono in giro il ministro Nordio perché da buon veneto ama bere, ma la campagna per la conferma con il Sì della riforma della giustizia è fatta con argomenti da sobri inveterati, e forse da astemi. Schlein e i suoi procuratori hanno scelto la solita via referendaria. Siete un po’ fascisti, attaccate la Costituzione e la democrazia, come voi votano piduisti e delinquenti, insomma la solita sconcertante filastrocca e il colloso blob di insulti vari, in nome del benpensantismo, che è già costato il trionfo del No quando si trattava di cambiare la forma di governo o il bicameralismo paritario, mica frescacce. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le giuste domande a cui rispondere Sì o No

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

PERFETTE SCONOSCIUTE // Domande senza risposta

Argomenti discussi: Con la modalità avanzata e le parole giuste, Google Traduttore diventa in un chatbot; Sulla pelle di chi indossa la divisa; Iscrizioni scuola 2026-27, come fare domanda su Unica e scegliere il percorso giusto; Nido estivo, conclusa la procedura di iscrizione alle graduatorie.

Le giuste domande a cui rispondere Sì o NoLa campagna dei sobri non ha bisogno di minacciare lo psichiatra. Basterebbe ricapitolare con serietà ma senza ambiguità la vera storia della giustizia in Italia, del modo in cui è stata amministrata, ... ilfoglio.it

Tutti hanno le domande giuste per Milano. Ora serve qualche rispostaFinalmente c'è un po' di lievito. In città inizia a sentirsi il fermento pre-elettorale. E io divento ottimista. Divento ottimista quando vedo un imprenditore come il proprietario del Panino Giusto ... affaritaliani.it

Le giuste domande poste da Vincenzo Iurillo che andrebbero rivolte ai candidati sindaco del Comune di Sorrento. Risponderanno Ieri molte persone hanno partecipato alla presentazione del libro " Sistema Sorrento"di Vincenzo Iurillo. E' emerso l' immobilis facebook

Ci sono tre domande che mi sembrerebbe giusto fare a #Conte il giorno dopo #NapCom. La prima riguarda la gestione dei calciatori: è normale che un bravo tecnico passi tutta la partita ad urlare ai suoi giocatori cosa fare e come farlo Durante la settimana i x.com