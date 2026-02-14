le confessioni scomode di un pittore controcorrente

Un pittore controcorrente ha rivelato le sue confessioni, denunciando come l’epurazione nella Francia liberata sia stata rapida e brutale. La vendetta si è tradotta in processi sommari e pubbliche umiliazioni, colpendo artisti e intellettuali sospettati di aver collaborato con il regime di Vichy. Tra le accuse più dure, si trovano anche le accuse di aver sostenuto economicamente o moralmente i nazisti, portando molti a perdere reputazione e lavoro.

Nella Francia liberata la prima epurazione fu repentina, vendicativa e spietata. Si trattava di far fuori eo di esporre al pubblico ludibrio quanti si erano sporcati con il fascismo collaborazionista di Vichy e con gli occupanti tedeschi. Già nel 1945 iniziò comunque la seconda. Appunto l’Epuration légale, attraverso tribunali speciali istituiti alla bisogna, per giudicare chi durante gli anni della guerra mondiale si era macchiato, si diceva, di indegnità politica e civile. Vennero processati politici, intellettuali, giornalisti, ufficiali e sottufficiali dell’esercito, imprenditori, funzionari pubblici, dirigenti e quadri intermedi aziendali, membri del clero e artisti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

