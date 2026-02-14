Le Balze del Valdarno | il Gan Canyon toscano

Le Balze del Valdarno sono un territorio unico nel cuore della Toscana, formato da formazioni rocciose impressionanti. Questa zona, nota come Gan Canyon, si è plasmata nel tempo grazie all’erosione e ai cambiamenti del terreno. Si trova tra Firenze e Arezzo, in una valle che sembra sconosciuta ai più. Un sentiero permette ai visitatori di avvicinarsi a queste sculture naturali, offrendo uno scorcio di paesaggio davvero insolito.

Nel Valdarno Superiore, tra Firenze e Arezzo, si nasconde un paesaggio che sembra uscito da un altro continente. Le Balze sono formazioni geologiche costituite da sabbie, argille e ghiaie stratificate, alte fino a un centinaio di metri, che si ergono dalla campagna toscana come cattedrali naturali di terra ocra e miele. Chi percorre queste terre per la prima volta rimane spiazzato: dove sono le dolci colline, i cipressi allineati, i borghi medievali adagiati su placidi rilievi? Qui la Toscana rivela un volto inaspettato, quasi lunare, fatto di guglie affilate, pareti a strapiombo e profonde forre che ricordano i canyon del sudovest americano. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

Il sentiero dell’Acqua Zolfina, situato tra le Balze del Valdarno e ricco di storia, si rinnova per offrire un’esperienza ancora più accessibile e rispettosa del paesaggio.

Le Balze del Valdarno stanno subendo lavori di riqualificazione lungo il sentiero 51, con interventi su staccionate e panchine.

Le Balze del Valdarno (racconta Roberto Cecchi)

Le Balze del Valdarno protagoniste del fine settimanaArezzo, 09 settembre 2025 – Si è svolto lo scorso fine settimana il secondo atto del Festival Le Balze del Valdarno, la nuova rassegna culturale promossa dai Comuni di Castelfranco Piandiscò e ... lanazione.it

Le Balze del Valdarno Superiore, il libroArezzo, 21 ottobre 2025 – Venerdì 24 ottobre alle 17,30 nella sala David Sassoli di Palomar, Casa della cultura, presenterà il libro Le Balze del Valdarno Superiore. Cattedrali naturali ai piedi del ... lanazione.it

