Le Balze del Valdarno | il Gan Canyon toscano

Da nonewsmagazine.com 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Balze del Valdarno sono un territorio unico nel cuore della Toscana, formato da formazioni rocciose impressionanti. Questa zona, nota come Gan Canyon, si è plasmata nel tempo grazie all’erosione e ai cambiamenti del terreno. Si trova tra Firenze e Arezzo, in una valle che sembra sconosciuta ai più. Un sentiero permette ai visitatori di avvicinarsi a queste sculture naturali, offrendo uno scorcio di paesaggio davvero insolito.

Nel Valdarno Superiore, tra Firenze e Arezzo, si nasconde un paesaggio che sembra uscito da un altro continente. Le Balze sono formazioni geologiche costituite da sabbie, argille e ghiaie stratificate, alte fino a un centinaio di metri, che si ergono dalla campagna toscana come cattedrali naturali di terra ocra e miele. Chi percorre queste terre per la prima volta rimane spiazzato: dove sono le dolci colline, i cipressi allineati, i borghi medievali adagiati su placidi rilievi? Qui la Toscana rivela un volto inaspettato, quasi lunare, fatto di guglie affilate, pareti a strapiombo e profonde forre che ricordano i canyon del sudovest americano. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

le balze del valdarno il gan canyon toscano

© Nonewsmagazine.com - Le Balze del Valdarno: il Gan Canyon toscano

Valdarno tra Balze e storia: il sentiero dell’Acqua Zolfina si rifà il look

Il sentiero dell’Acqua Zolfina, situato tra le Balze del Valdarno e ricco di storia, si rinnova per offrire un’esperienza ancora più accessibile e rispettosa del paesaggio.

Le Balze si rifanno il look. Lavori in arrivo al sentiero 51 tra staccionate e panchine

Le Balze del Valdarno stanno subendo lavori di riqualificazione lungo il sentiero 51, con interventi su staccionate e panchine.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Le Balze del Valdarno (racconta Roberto Cecchi)

Video Le Balze del Valdarno (racconta Roberto Cecchi)

Argomenti discussi: L’8 marzo trekking alla scoperta delle Balze con il gruppo Namastè di Montemignaio; A Novembre non puoi perderti questo borgo in Toscana; Mercatini vintage, mostre e feste di Carnevale: gli eventi del weekend tra Firenze e dintorni; Carnevale e non solo: gli eventi del fine settimana a Firenze e nel fiorentino.

Le Balze del Valdarno protagoniste del fine settimanaArezzo, 09 settembre 2025 – Si è svolto lo scorso fine settimana il secondo atto del Festival Le Balze del Valdarno, la nuova rassegna culturale promossa dai Comuni di Castelfranco Piandiscò e ... lanazione.it

Le Balze del Valdarno Superiore, il libroArezzo, 21 ottobre 2025 – Venerdì 24 ottobre alle 17,30 nella sala David Sassoli di Palomar, Casa della cultura, presenterà il libro Le Balze del Valdarno Superiore. Cattedrali naturali ai piedi del ... lanazione.it