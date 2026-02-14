Lazio vince l' Atalanta all' Olimpico 2 a 0 | su rigore segna Ederson

L'Atalanta di Raffaele Palladino ha vinto 2-0 contro la Lazio all'Olimpico, causando una svolta nella classifica di Serie A. La squadra bergamasca ha segnato il primo gol su rigore grazie a Ederson, portandosi in vantaggio nel primo tempo. La Lazio ha tentato di reagire, ma ha subito il secondo gol nel secondo tempo, consolidando il risultato. La vittoria permette all'Atalanta di avvicinarsi alle posizioni europee.

L'Atalanta di Raffaele Palladino espugna l'Olimpico e irrompe in zona Europa grazie al successo per 2-0 in casa della Lazio, nell'anticipo della 25a giornata di Serie A. La terza vittoria in quattro gare, la seconda di fila, conferma l'ottimo momento di forma della Dea che sotto la guida del nuovo allenatore sembra aver ritrovato lo spirito e la qualità di gioco dei tempi migliori. Torna a cadere in casa, invece, la Lazio dopo una settimana che era iniziata con la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. I biancocelesti in campionato non riescono ad ingranare e restano lontani dalle zone che contano.