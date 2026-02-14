Lazio i convocati per l' Atalanta | Romagnoli squalificato Pedro ko

Maurizio Romagnoli non farà parte della lista della Lazio contro l'Atalanta perché è stato squalificato, mentre Pedro si è infortunato durante gli allenamenti e non sarà disponibile. La squadra biancoceleste ha convocato 23 calciatori per affrontare i bergamaschi, che si giocheranno punti importanti per la classifica. Sarri ha scelto i nomi che affronteranno la sfida di domenica, con alcune assenze in difesa e in attacco.

Maurizio Sarri ha convocato 23 giocatori per la sfida di oggi contro l'Atalanta, in programma alle ore 18. Si tratta del primo di tre confronti ravvicinati tra le due squadre tra campionato e Coppa Italia. Il tecnico della Lazio dovrà però fare i conti con diverse assenze. Sono cinque infatti i calciatori indisponibili: Alessio Romagnoli è squalificato, mentre gli altri sono out per infortunio. In particolare, Pedro ha riportato un trauma distorsivo-contusivo alla caviglia destra con interessamento parziale del complesso capsulo-legamentoso esterno e resterà fuori per circa un mese. Non saranno della partita neppure Manuel Lazzari, Toma Basic e Mattia Zaccagni, tutti ancora alle prese con problemi fisici.