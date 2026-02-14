Lazio e Atalanta si affrontano all’Olimpico in un match di Coppa Italia, a causa delle recenti difficoltà di entrambe le squadre in campionato. Sarri e Palladino schierano le formazioni titolari, cercando di migliorare la propria posizione in vista delle prossime partite. La partita si gioca in un clima di tensione, con i tifosi che si aspettano una reazione dalle rispettive squadre.

Nella 25ª giornata di Serie A è in programma all'Olimpico una sfida tra due squadre che stanno cercando di risalire la corrente dopo un avvio difficile È curioso che pochi giorni dopo il verdetto della Coppa Italia, Lazio e Atalanta debbano subito confrontarsi in campionato in attesa della doppia semifinale di marzo e aprile. Sarà una specie di anticipo che consentirà a Sarri e a Palladino di studiare la sfida e di preparare al meglio le due gare che determineranno una delle due finaliste del torneo. Scopriamo pronostico e quote di Lazio-Atalanta in programma sabato 14 febbraio alle ore 18 allo stadio Olimpico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lazio-Atalanta, tra Sarri e Palladino subito un anticipo... di Coppa Italia: il pronostico

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Pronostico Lazio-Atalanta quote analisi 25ª giornata Serie A; Lazio-Atalanta: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Lazio Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A; Lazio-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Lazio e Atalanta, tre match che valgono una stagione: un dato fa ben sperareL'incrocio odierno in campionato e la doppia sfida in Coppa Italia: per Lazio e Atalanta in arrivo tre partite che valgono un'intera stagione ... cittaceleste.it

Palladino sfida Sarri. Atalanta da rincorsa. Il turnover è lightPrimo di tre incroci ravvicinati tra Lazio e Atalanta. Questo pomeriggio alle 18, in uno stadio Olimpico annunciato vuoto ... ilgiorno.it

Serie A Enilive | Lazio-Atalanta, i numeri in casa contro i nerazzurri Nuova gara interna per i biancocelesti La squadra di Sarri si prepara ad affrontare l`Atalanta. Una partita che vede i numeri a favore della Lazio: su 57 gare di Serie A in casa infatti, i biancocel facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Lazio- #Atalanta x.com