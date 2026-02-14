Lazio-Atalanta | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita tra Lazio e Atalanta, disputata sabato 14 febbraio all’Olimpico, si è resa necessaria a causa della lotta per un posto in Europa da parte di entrambe le squadre. La sfida si gioca in un momento chiave del campionato, con i biancocelesti che cercano di consolidare la posizione e i nerazzurri intenzionati a ottenere punti importanti. La partita sarà trasmessa in diretta sia in tv che in streaming, permettendo ai tifosi di seguire ogni azione dal vivo.

(Adnkronos) – Sfida cruciale per la rincorsa all'Europa in Serie A. Oggi, sabato 14 febbraio, la Lazio sfida l'Atalanta – in diretta tv e streaming – all'Olimpico nella 25esima giornata di campionato. I biancocelesti di Sarri sono reduci dalla vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna, battuto al Dall'Ara ai calci di rigore.