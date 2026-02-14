Lazio-Atalanta | in coppa sarà semifinale ora un assaggio di campionato formazioni e tv

Il match tra Lazio e Atalanta si è giocato per la prima volta in campionato dopo aver concluso i quarti di finale di Coppa Italia, una sfida che anticipa la semifinale in programma. La partita si è svolta in un’atmosfera intensa, con entrambe le squadre che cercano di mantenere il ritmo alto in vista degli impegni futuri. La sfida è stata trasmessa in diretta su diverse piattaforme televisive, attirando l’attenzione di tanti tifosi.

Roma, 14 febbraio 2026 - In queste due settimane al fianco del campionato si sono disputati i quarti di finale di Coppa Italia, e da questi una delle gare di semifinale avrà un preludio in questo turno di Serie A. La giornata numero 25 del massimo campionato italiano metterà di fronte Lazio e Atalanta entrambe vincenti nella rispettiva sfida di coppa e prossime avversarie per un posto in finale. Domani, sabato 14 febbraio 2026 alle ore 18, le due formazioni si danno l'appuntamento per San Valentino allo stadio Olimpico. Per gli amanti del cinema un trailer della doppia sfida valevole per la coppa nazionale, ma dal peso specifico elevatissimo, visto come in campionato le due squadre sono rivali dirette nella corsa per un posto in Europa la prossima stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Lazio ha battuto il Bologna ai rigori e si è qualificata per la semifinale di Coppa Italia.

La semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio si giocherà il 4 marzo all’Olimpico di Roma.

