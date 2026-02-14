Lazio-Atalanta 0-2 le pagelle | Tavares 5,5 impreciso Taylor 7 vivace Samardzic 5 invisibile Ederson 7 è ovunque

L'Atalanta ha sconfitto la Lazio 2-0, una vittoria che le permette di salire temporaneamente in zona europea. La gara, valida per la 25ª giornata di campionato, si è giocata con intensità e ha visto i bergamaschi dominare sul campo. Tavares ha avuto una prestazione insufficiente, mentre Taylor si è distinto per la sua vivacità. Samardzic è stato quasi invisibile, mentre Ederson ha corso ovunque, contribuendo molto alla squadra. La partita si è conclusa con un successo importante per l’Atalanta, che ha raggiunto l’ottavo posto in classifica.

L'Atalanta vince ancora e si porta momentaneamente in zona Europa. Nella gara valida per la 25a giornata, i bergamaschi hanno battuto per 0-2 la Lazio, riuscendo ad ottenere l'ottavo risultato utile consecutivo. Nel primo tempo, i biancocelesti si sono mostrati più propositivi, riuscendo anche a creare alcune occasioni pericolose. Su tutte, il palo colpito da Taylor, dove Carnesecchi, con una deviazione, si è nuovamente rivelato decisivo. Palladino ha effettuato un cambio a metà della prima frazione, inserendo Kolasinac per Ahanor, eccessivamente in difficoltà (e ammonito) con Isaksen.

Ederson e Zalewski hanno segnato i gol che hanno portato l’Atalanta a vincere 2-0 contro la Lazio all’Olimpico, lasciando i biancocelesti senza punti nella partita di domenica.

