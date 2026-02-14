Lazio Atalanta 0-2 la Dea rientra nella lotta per il quarto posto All’Olimpico decidono Ederson e Zalewski
L'Atalanta ha vinto 2-0 contro la Lazio all'Olimpico, grazie ai gol di Ederson e Zalewski, causando un passo avanti nella corsa al quarto posto. La squadra di Palladino ha mostrato determinazione e ha riscattato alcune difficoltà recenti, riaprendo le possibilità di qualificarsi in Champions League.
Lazio Atalanta 0-2, Ederson e Zalewski decidono il match dell’Olimpico. La squadra di Palladino è ritornata in piena lotta per la Champions. In una serata di alta intensità allo Stadio Olimpico, la sfida tra Lazio Atalanta si è rivelata un concentrato di emozioni, decisioni arbitrali discusse e colpi di scena fino all’ultimo respiro. La formazione di Palladino ha mostrato una solidità impressionante, riuscendo a espugnare un campo difficilissimo e confermandosi una delle realtà più ciniche del campionato, nonostante un finale di gara vissuto in sofferenza estrema. Il match si sblocca nella parte finale del primo tempo grazie a un episodio contestato in area biancoceleste. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Zalewski e Ederson hanno deciso la partita tra Lazio e Atalanta, mentre Cataldi ha deluso le aspettative: questa è la sintesi della sfida dell’Olimpico valida per la 25ª giornata di Serie A 202526.
La Lazio cade all'Olimpico: Ederson e Zalewski spingono l'Atalanta al sesto posto, ma si ferma RaspadoriIn uno stadio semideserto Sarri battuto 2-0 da Palladino, che perde l'attaccante ma scavalca il Como prima della trasferta di Champions League a Dortmund: i dettagli ... corrieredellosport.it
Sarri diretta dopo Lazio-Atalanta: interviste e conferenza stampa LIVELe dichiarazioni dell'allenatore dei biancocelesti dopo la sconfitta casalinga contro la squadra di Palladino: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it
L'Atalanta di Palladino punta in alto e sorpassa il Como di Cesc Fabregas in classifica. La Lazio di Sarri va ko davanti ai suoi tifosi. E' notte fonda per i biancocelesti. facebook