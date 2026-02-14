Lazio-Atalanta 0-2 Ederson e Zalewski espugnano l' Olimpico

Lazio-Atalanta 0-2: Ederson e Zalewski segnano e portano i tre punti a Bergamo. La partita si svolge all'Olimpico, dove i nerazzurri di Palladino conquistano una vittoria importante. Con questa vittoria, l'Atalanta supera il Como e si piazza al sesto posto in classifica.

I nerazzurri di Palladino scavalcano il Como e si portano al 6° posto. ROMA - Una vittoria che vale il sesto posto. L'Atalanta batte 2-0 la Lazio nel match valido per la 25esima giornata di Serie A, scavalcando in classifica il Como, sconfitto poche ore prima dalla Fiorentina. Decisivi il rigore di Ederson nel primo tempo e il raddoppio di Zalewski nella ripresa. Sarri sceglie Provstgaard per sostituire lo squalificato Romagnoli, mentre sulla sinistra avanzata, senza Zaccagni e Pedro, si affida a Noslin. Palladino tiene in panchina Raspadori e sceglie la coppia Samardzic-Zalewski alle spalle di Krstovic. Atalanta-Lazio 0-2: Ederson e Zalewski in gol in un Olimpico quasi deserto Lazio e Atalanta si affrontano in un Olimpico vuoto di tifosi, a causa delle proteste dei supporter laziali, e la partita si decide con due gol degli ospiti. Serie A, Ederson-Zalewski stendono la Lazio, 2-0 Atalanta L'Atalanta di Raffaele Palladino ha battuto la Lazio 2-0 all'Olimpico, grazie ai gol di Ederson e Zalewski.