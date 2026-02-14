Allen Iverson ha scelto di seguire la propria strada nel basket, anche se non ha accumulato molti titoli. La sua personalità forte e il modo di giocare aggressivo hanno rivoluzionato il modo di pensare alla pallacanestro. A 48 anni, ricorda ancora le sfide e le decisioni che l’hanno portato a diventare un’icona del campionato.

Non è passato alla storia per le vittorie sul campo, ma Allen Iverson è uno di quei giocatori che hanno lasciato il segno nel basket Nba. Fuori schema. L’autobiografia (traduzione di Silvio Bernardi, pp. 352, 22€) uscita a fine gennaio in Italia è una storia di talento, coraggio e riscatto, senza troppa retorica. Perché Iverson si è fatto paladino di sottoculture discriminate, dopo un’infanzia difficile, vissuta in estrema povertà, i primi successi nello sport e l’arresto che rischiava di rovinare la sua carriera, la lotta contro discriminazioni razziali e di un talento ribelle e indomabile. Iverson ha infranto ogni regola su come doveva essere un campione NBA, diventando una leggenda per milioni di persone, e che con la propria vita e la propria personalità ha saputo cadere, rialzarsi e restare sempre, ostinatamente, fedele a se stesso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L'AUTOBIOGRAFIA. Iverson, il talento di saper scegliere la propria strada

