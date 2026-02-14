L’AUTOBIOGRAFIA Iverson il talento di saper scegliere la propria strada
Allen Iverson ha scelto di seguire la propria strada nel basket, anche se non ha accumulato molti titoli. La sua personalità forte e il modo di giocare aggressivo hanno rivoluzionato il modo di pensare alla pallacanestro. A 48 anni, ricorda ancora le sfide e le decisioni che l’hanno portato a diventare un’icona del campionato.
Non è passato alla storia per le vittorie sul campo, ma Allen Iverson è uno di quei giocatori che hanno lasciato il segno nel basket Nba. Fuori schema. L’autobiografia (traduzione di Silvio Bernardi, pp. 352, 22€) uscita a fine gennaio in Italia è una storia di talento, coraggio e riscatto, senza troppa retorica. Perché Iverson si è fatto paladino di sottoculture discriminate, dopo un’infanzia difficile, vissuta in estrema povertà, i primi successi nello sport e l’arresto che rischiava di rovinare la sua carriera, la lotta contro discriminazioni razziali e di un talento ribelle e indomabile. Iverson ha infranto ogni regola su come doveva essere un campione NBA, diventando una leggenda per milioni di persone, e che con la propria vita e la propria personalità ha saputo cadere, rialzarsi e restare sempre, ostinatamente, fedele a se stesso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
“Fuori schema”, l’autobiografia di Allen Iverson: talento, coraggio e riscatto senza filtri
Argomenti discussi: Scontroso, lunatico, ribelle: storia di Allen Iverson, il fenomeno del basket che ha abbattuto tutte le barriere (tranne le sue); L’AUTOBIOGRAFIA. Iverson, il talento di saper scegliere la propria strada.
