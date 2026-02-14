Laura Pausini rompe il silenzio sulle polemiche sull’Inno di Mameli | Vasco Rossi e Celine Dion mi hanno difeso

Laura Pausini ha deciso di parlare dopo le polemiche scoppiate a causa della sua interpretazione dell’inno di Mameli alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La cantante ha ricevuto il sostegno di Vasco Rossi e Celine Dion, che hanno criticato le voci che la giudicavano ingiustamente. La giornata, che avrebbe dovuto essere di festa, si è trasformata in un’occasione per chiarire la propria posizione e difendersi dalle accuse.

Una giornata che doveva essere di festa si è trasformata nell’ennesima occasione per fare chiarezza. Laura Pausini, reduce dalle polemiche che l’hanno travolta dopo la sua interpretazione dell’inno di Mameli alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ha deciso di rispondere a muso duro. E lo ha fatto nel posto più istituzionale possibile: davanti al Quirinale, dopo essere stata ricevuta insieme agli altri big di Sanremo 2026 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La visita al Quirinale, che ha visto i trenta artisti in gara e il conduttore Carlo Conti omaggiare il Capo dello Stato con una versione corale di Azzurro, si è conclusa con un piccolo assembramento di giornalisti nel piazzale antistante il palazzo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Laura Pausini ha raccontato di aver ricevuto il sostegno di Céline Dion e Vasco Rossi dopo le polemiche sull’inno delle Olimpiadi 2026, che hanno diviso il pubblico e alimentato discussioni sui social.

Laura Pausini ha raccontato di aver ricevuto un sostegno inaspettato dopo le polemiche sull’inno delle Olimpiadi 2026, con Vasco Rossi e Celine Dion che sono intervenuti a difenderla pubblicamente.

