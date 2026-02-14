Laura Pausini replica per la prima volta alle critiche sull’Inno di Mameli a Milano-Cortina 2026

Da dilei.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Laura Pausini ha deciso di rispondere alle critiche sull’Inno di Mameli a Milano-Cortina 2026, dopo aver ricevuto commenti negativi sui social e aver ricevuto pressioni da alcuni utenti. La cantante ha spiegato che il suo intervento è stato motivato dal desiderio di portare un messaggio di unità e orgoglio nazionale, anche in un momento di discussione acceso. La sua reazione arriva in un momento in cui il Quirinale e il Presidente della Repubblica sono al centro di molte discussioni pubbliche.

Il prestigio del Quirinale, l’emozione di un incontro con il Presidente della Repubblica e il rumore, talvolta graffiante, delle polemiche social.  Laura Pausini, volto e voce della musica italiana nel mondo, si è concessa in questi giorni a un momento di riflessione sulle sue ultime esibizioni, replicando per la prima volta a chi, nelle ultime settimane, aveva messo nel mirino la sua performance durante la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di  Milano-Cortina 2026. L’occasione è stata l’incontro ufficiale tra  Sergio Mattarella  e i protagonisti del Festival di Sanremo 2026. Tra i velluti del Colle, la cantante romagnola non si è sottratta alle domande incalzanti dei media, affrontando temi che spaziano dall’impegno politico alla difesa della propria identità artistica. 🔗 Leggi su Dilei.it

laura pausini replica per la prima volta alle critiche sull8217inno di mameli a milano cortina 2026

© Dilei.it - Laura Pausini replica per la prima volta alle critiche sull’Inno di Mameli a Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina, Laura Pausini canta l'Inno di Mameli: e il Tricolore...

Questa sera a San Siro, Laura Pausini ha preso il microfono e ha aperto l’esecuzione dell’Inno di Mameli.

Olimpiadi Milano Cortina, Laura Pausini canta l’Inno di Mameli a San Siro

Laura Pausini ha aperto ufficialmente le Olimpiadi di Milano-Cortina cantando l’Inno di Mameli a San Siro.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Le gaffe dei telecronisti Rai durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina

Video Le gaffe dei telecronisti Rai durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina

Argomenti discussi: Laura Pausini sommersa dalle critiche, Vasco Rossi arriva in sostegno con un messaggio: la dura replica dei fan; Laura Pausini rompe il silenzio dopo critiche e polemiche: Giù dal palco sono molto fragile; Striscia La Notizia incalza Laura Pausini: la replica alle critiche sull’Inno d’Italia; Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - Laura Pausini emoziona il mondo sulle note dell'Inno di Mameli - Olympics video.

laura pausini replica perLaura Pausini replica per la prima volta alle critiche sull’Inno di Mameli a Milano-Cortina 2026Laura Pausini ha cantato l’Inno di Mameli alla Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi ma non è piaciuta a tutti: la sua risposta ... dilei.it

Striscia La Notizia incalza Laura Pausini: la replica alle critiche sull’Inno d’ItaliaGiornata intensa per Laura Pausini, che oggi ha preso parte all’incontro ufficiale al Quirinale insieme a Carlo Conti e a tutti i big in gara a l Festival di Sanremo. A riceverli, il Presidente della ... comingsoon.it