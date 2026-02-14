Laura Pausini replica per la prima volta alle critiche sull’Inno di Mameli a Milano-Cortina 2026

Laura Pausini ha deciso di rispondere alle critiche sull’Inno di Mameli a Milano-Cortina 2026, dopo aver ricevuto commenti negativi sui social e aver ricevuto pressioni da alcuni utenti. La cantante ha spiegato che il suo intervento è stato motivato dal desiderio di portare un messaggio di unità e orgoglio nazionale, anche in un momento di discussione acceso. La sua reazione arriva in un momento in cui il Quirinale e il Presidente della Repubblica sono al centro di molte discussioni pubbliche.

Il prestigio del Quirinale, l’emozione di un incontro con il Presidente della Repubblica e il rumore, talvolta graffiante, delle polemiche social. Laura Pausini, volto e voce della musica italiana nel mondo, si è concessa in questi giorni a un momento di riflessione sulle sue ultime esibizioni, replicando per la prima volta a chi, nelle ultime settimane, aveva messo nel mirino la sua performance durante la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. L’occasione è stata l’incontro ufficiale tra Sergio Mattarella e i protagonisti del Festival di Sanremo 2026. Tra i velluti del Colle, la cantante romagnola non si è sottratta alle domande incalzanti dei media, affrontando temi che spaziano dall’impegno politico alla difesa della propria identità artistica. 🔗 Leggi su Dilei.it

Laura Pausini ha aperto ufficialmente le Olimpiadi di Milano-Cortina cantando l’Inno di Mameli a San Siro.

Laura Pausini, 'Facciamo la musica, non la guerra ma non siamo giullari'. J-Ax, 'bello che Mattarella riconosca che la musica è parte importante del pil' #ANSA x.com