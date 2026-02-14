Renato Gadda torna al noir dopo il successo di ‘Le radici del buio’ a causa della voglia di esplorare nuovi aspetti della sua scrittura. Lo scrittore di Lavezzola, nato a Ferrara nel 1960, ha deciso di pubblicare il suo nuovo romanzo ‘Le maree della follia’ su Amazon, arricchendo così la serie dedicata alle indagini di Riccardo Celeghini. La storia si svolge tra le coste dell’Emilia-Rasiglia, dove un giallo complesso si sviluppa tra segreti e tensioni.

Dopo ‘Le radici del buio’, Renato Gadda, scrittore lavezzolese nonché artista ‘a tutto tondo’ nativo di Ferrara nel 1960 e residente nella frazione conselicese di Lavezzola, torna al noir con ‘ Le maree della follia ’, secondo romanzo della serie Le indagini di Riccardo Celeghini, pubblicato su Amazon. L’inizio del romanzo è ambientato a Lugo, territorio caro all’autore, che fa da sfondo a una vicenda oscura e carica di tensione. Protagonista è Riccardo Celeghini, scrittore e investigatore suo malgrado, chiamato a fare luce su un delitto che riapre ferite mai rimarginate. Un evento apparentemente isolato riporta alla luce una guerra creduta sepolta nel passato: quella di Sarajevo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’atteso ritorno al noir di Renato Gadda

il Teatro Comunale Russi ospita lo spettacolo teatrale promosso da AIDO Bassa Romagna. Tratto dalla favola di Renato Gadda e portato in scena dall'associazione culturale Entelec