L’Atalanta passa in casa della Lazio con i gol di Ederson e Zalewski e sale al sesto posto

L’Atalanta ha vinto in trasferta contro la Lazio, grazie ai gol di Ederson e Zalewski, e si è piazzata al sesto posto in classifica. La squadra di Bergamo ha mantenuto alta la concentrazione, segnando due reti decisive e subendo appena un gol nelle ultime partite. Con questa vittoria, l’Atalanta ha conquistato il suo quinto risultato positivo consecutivo, dimostrando una buona forma in campionato.

Bergamo, 14 febbraio 2026 – Continua a vincere l'Atalanta e a risalire in classifica. Venti punti in campionato nel 2026, con una striscia aperta di sei vittorie e due pareggi, incassando due soli gol. Numeri da scudetto, media da Inter capolista, che sta consentendo alla Dea di riprendersi le posizioni che aprono le porte delle coppe europee. Stasera, in virtù della sconfitta casalinga del Como, l'Atalanta è tornata al sesto posto con 42 punti, scavalcando momentaneamente i lariani rimasti fermi a 41 punti, ma con una partita da recuperare. La vittoria all'Olimpico per 2-0 in casa della Lazio certifica lo stato di salute della Dea, che vince anche facendo a meno dell'infortunato De Ketelaere e dell'acciaccato Scamacca, e affrontando i sette minuti finali in inferiorità numerica per l'infortunio muscolare, arrivato a cambi terminati, occorso a Raspadori, uscito dolorante per un risentimento ai flessori.