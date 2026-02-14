L’Atalanta batte la Lazio con un rigoraccio e un gollasso

L’Atalanta ha vinto contro la Lazio grazie a un rigore e a un gol spettacolare, scatenando polemiche sulle decisioni arbitrali. La partita si è accesa quando l’arbitro ha assegnato il penalty dopo un contatto dubbio in area, mentre il gol è arrivato da un tiro potente che ha sorpreso il portiere avversario. Durante il match, alcuni tifosi si sono chiesti se le regole siano chiare quando un giocatore cade tenendo le braccia dietro la schiena, una scena che ha alimentato discussioni tra appassionati e commentatori.

Sti rigori! Si può scivolare a terra tenendo le braccia dietro la schiena? Secondo il regolamento del calcio, si possa o no, si deve tenerle lì o, almeno, incollate ai fianchi come i soldatini sull'attenti (ma i soldatini stanno in piedi, non sdraiati a terra). Evidentemente, gli autori del regolamento non sono mai scivolati a terra e quindi non sono in grado di capire il problema. Lasciamo stare il regolamento, parliamo di cose serie. Quando l'arbitro, o il Var, fischia è rigore, direbbe Boskov. E Emerson l'ha tirato come meglio non si poteva per impedire a Provedel di fare un altro dei suoi tanti miracoli.