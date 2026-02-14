L' Atalanta batte la Lazio 2-0 e sale al sesto posto

L'Atalanta ha vinto contro la Lazio 2-0 nel match della 25ª giornata di Serie A, portandosi al sesto posto in classifica. La squadra bergamasca ha segnato due gol nel secondo tempo, sfruttando le occasioni create in campo. Questa vittoria permette all’Atalanta di superare il Como, che era stato battuto dalla Fiorentina poche ore prima. La partita si è giocata allo stadio di Bergamo, davanti a un pubblico numeroso che ha sostenuto i giocatori fino alla fine.

AGI - Una vittoria che vale il sesto posto. L' Atalanta batte 2-0 la Lazio nel match valido per la 25^ giornata di Serie A, scavalcando in classifica il Como, sconfitto poche ore prima dalla Fiorentina. Decisivi per la Dea il rigore di Ederson nel primo tempo e il raddoppio di Zalewski nella ripresa. Le scelte iniziali e il vantaggio di Ederson. Sarri sceglie Provstgaard per sostituire lo squalificato Romagnoli, mentre sulla sinistra, senza Zaccagni e Pedro, si affida a Noslin. Palladino tiene in panchina Raspadori e sceglie la coppia Samardzic-Zalewski alle spalle di Krstovic. In un Olimpico ancora semivuoto per la protesta dei tifosi, i biancocelesti rischiano al 16' quando Krstovic calcia a porta sguarnita, trovando la provvidenziale deviazione di Provstgaard.