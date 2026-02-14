L’Argentario vola in Costa Azzurra Con il progetto ’10 Comuni 2026’ scatta la promozione in Francia

Il Comune di Monte Argentario ha deciso di promuoversi in Costa Azzurra per attirare più turisti italiani e francesi. La novità arriva con il progetto ’10 Comuni 2026’, promosso dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza, Sophia Antipolis e Costa Azzurra, che prevede attività di marketing e eventi nelle località vicine. Questa iniziativa mira a far conoscere le bellezze del territorio e a incentivare le visite, coinvolgendo anche operatori locali e strutture ricettive.

MONTE ARGENTARIO Il Comune di Monte Argentario aderisce al progetto di promozione turistica internazionale " 10 Comuni 2026 ", promosso dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza, Sophia Antipolis e Costa Azzurra. Il progetto, giunto alla settima edizione, punta a rafforzare la visibilità dei Comuni aderenti attraverso un'azione strutturata di marketing territoriale, eventi promozionali e relazioni istituzionali in Francia e nel Principato di Monaco. Nel dettaglio, l'adesione al progetto "10 Comuni 2026" garantirà al Comune una promozione continuativa e mirata dell'Argentario in Costa Azzurra e nelle principali città francesi, attraverso una serie di strumenti coordinati.