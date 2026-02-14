Nonostante gli ostacoli sollevati da Forza Italia e dalla Lega, l’

L’"aperipolitico" ‘boicottato’ dal commissario provinciale di Forza Italia e dalla Lega si è tenuto comunque. Lo aveva organizzato la deputata pratese Erica Mazzetti che alla fine dell’iniziativa si è detta contenta del dialogo rafforzato con i presenti. "Abbiamo parlato dei problemi del territorio e sul percorso verso le amministrative ma anche sul primo banco di prova del Sì al referendum". In particolare "abbiamo approfondito i temi chiave per la nostra città nel post-commissariamento: dalla sicurezza alla mobilità, dalle infrastrutture allo sviluppo economico, coinvolgendo periferie e centro, in modo costruttivo per rigenerare Prato " spiega Mazzetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’"aperipolitico" c’è stato nonostante il boicottaggio

