Lanciò bottiglia in campo Va a processo

Un uomo di 36 anni di Rimini deve comparire in tribunale il prossimo 8 luglio 2026, perché ha lanciato una bottiglia in campo durante una partita di pallavolo. L’episodio si è verificato durante la semifinale play off tra US Pallavolo Senigallia e Team 80 Gabicce, disputata nel maggio 2024. La sua azione ha causato scompiglio e ha portato a un procedimento penale.

Sarà un 36enne di Rimini a comparire l'8 luglio 2026 davanti al Tribunale di Ancona per l'udienza pre-dibattimentale legata ai fatti avvenuti durante la semifinale play off tra US Pallavolo Senigallia e Team 80 Gabicce, disputata nel maggio 2024. L'uomo è accusato di aver lanciato in campo una grande bottiglia piena, uno dei due oggetti contundenti che provocarono la sospensione dell'incontro per oltre venti minuti. Secondo quanto ricostruito a seguito della denuncia presentata dalla società senigalliese, il gesto sarebbe avvenuto in un momento decisivo della gara, valida per la promozione in Serie B.