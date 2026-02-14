L' amore nell' aria feste di Carnevale e il tributo a Frank Sinatra | gli eventi

Sabato 14 febbraio, a causa delle celebrazioni di Carnevale, le strade di Arezzo si riempiono di maschere e sfilate colorate. La città si prepara a rendere omaggio a Frank Sinatra con un concerto speciale che si terrà nel centro storico. Le feste e gli eventi culturali coinvolgono cittadini di tutte le età, creando un’atmosfera vivace e festosa.

Ecco gli eventi di oggi, sabato 14 febbraio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI. Arezzo - In occasione di San Valentino anche la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo propone la speciale promozione dell’ingresso 2x1. Inoltre, alle ore 17 è prevista la visita guidata Arte e storie: San Valentino alla Casa Museo Ivan Bruschi, un percorso tematico tra opere, oggetti e racconti che illustrano il sentimento amoroso nelle sue molteplici forme.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

A Carmignano è iniziato il Carnevale e le strade si riempiono di feste, maschere e allegria.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: L'amore nell'aria a Minori: per San Valentino dolci tentazioni alla Pasticceria Gambardella; Al via Cioccolentino-L’amore è nell’aria; Perché l'Empire State Building è il posto migliore dove trascorrere San Valentino 2026; San Valentino, Bari celebra l’amore: da largo Albicocca al cinema passando in Pinacoteca. Cosa fare.

L'amore nell'aria, feste di Carnevale e il tributo a Frank Sinatra: gli eventiArezzo - Il tributo a Frank Sinatra alle 21, con replica domenica 15 febbraio alle 17, al Teatro Petrarca di Arezzo andrà in scena Sinatra. (info e biglietti: www.fondazioneguidodarezzo.com / ... arezzonotizie.it

Lago di Garda in Love: c’è amore nell’ariaHa un fascino speciale il lago in inverno decorato con le tinte rosso-passione dell’occasione: da venerdì 13 a domenica 15 febbraio il Lago di Garda è il palcoscenico più romantico d’Italia per Lago ... tgcom24.mediaset.it

Cary Grant, Sophia Loren & Frank Sinatra Alla première di "Orgoglio e passione", 1957 facebook

Guarda e riascolt,a su Rai Play, Fiorello che canta "My Way" di Frank Sinatra... raiplay.it/video/2026/01/… x.com