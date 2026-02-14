L' altro San Valentino l' amore nelle case di riposo italiane

A causa dell’età avanzata, molte coppie centenarie nelle case di riposo italiane continuano a condividere momenti di affetto, dimostrando che l’amore può durare nel tempo. In alcune di queste strutture, gli operatori assistono a gesti semplici ma pieni di significato, come una stretta di mano o uno sguardo complice, che testimoniano l’attaccamento tra anziani. Questa situazione rende evidente come i sentimenti non abbiano età e come, anche dopo un secolo, i legami affettivi possano rimanere vivi.

Lodovico e Rita – Milano, Residenza San Celso Lodovico, 83 anni, è ospite della Residenza San Celso di Milano. Rita lo raggiunge ogni giorno, senza mai mancare un appuntamento. Entrambi hanno lavorato per anni alla Gazzetta dello Sport: lui giornalista inviato, lei nell'amministrazione. Per tutta la vita avevano fatto una promessa: non ci sposeremo mai. Poi, nel dicembre 2025, qualcosa cambia. Una semplice domanda di un ex collega – «Ma voi perché non vi sposate?» – basta a farli guardare negli occhi e capire che è arrivato il momento. Il 6 dicembre 2025 si sono sposati in Comune. A 83 anni. Roberto e Giuliana – Segrate (MI), Residenza San Felice «Stiamo insieme da 68 anni.

Il giorno di San Valentino, Poste Italiane ha deciso di riscoprire l’amore attraverso una cartolina speciale a Enna, dopo aver ricevuto molte richieste dai clienti.

Dario Fazio e Maria Sorbello, due portalettere di Catania, hanno attirato l’attenzione di Poste Italiane come simboli di passione e impegno per la campagna di San Valentino 2026.

