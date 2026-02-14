Questa settimana, il settore immobiliare negli Stati Uniti si è allarmato per i rischi dell’intelligenza artificiale, che potrebbe cambiare profondamente il modo di comprare e vendere case. Gli operatori temono che la tecnologia possa portare a una maggiore competizione e a una perdita di posti di lavoro, soprattutto tra agenti e consulenti. Nel frattempo, il mercato immobiliare italiano continua a resistere, mantenendo un ritmo stabile e senza grandi scosse.

Questa settimana i timori legati all’intelligenza artificiale hanno coinvolto anche il settore immobiliare. Soprattutto negli Stati Uniti il Real Estate commerciale ha subito notevoli perdite, colpito dall’abbandono da parte degli investitori di modelli di business ad alta intensità di lavoro, giudicati vulnerabili all’automazione. Vendite massicce hanno riguardano i principali broker del settore come CBRE, Jones Lang LaSalle e SL Green Realty. Il pessimismo è stato alimentato da visioni drastiche, come quelle di Elon Musk, il quale ha predetto che intere torri di uffici piene di impiegati saranno sostituite da laptop, e di Matt Shumer (OtherSide AI), secondo cui l’impatto dell’AI sui colletti bianchi supererà quello del Covid. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’AI spaventa il Real Estate Usa, ma l’immobiliare italiano tiene il passo

