Lagarde | tensioni mercati più probabili

Lagarde ha spiegato che le tensioni sui mercati sono più probabili a causa di fattori come il rallentamento della politica industriale e le tensioni geopolitiche crescenti. La presidente della Banca centrale europea ha evidenziato che l’interruzione delle catene di approvvigionamento contribuisce a questa instabilità, rendendo necessario che la BCE si prepari a un contesto più imprevedibile.

21.00 "La Bce deve essere preparata ad un contesto più volatile.Con l'inasprimento della politica industriale,l'aumento delle tensioni geopolitiche e l'interruzione delle catene di approvvigionamento, è probabile che le tensioni sui mercati finanziari diventino più frequenti".E' quanto ha detto la presidente della Bce,Christine Lagarde durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco "Dobbiamo evitare una situazione -ha spiegato Lagarde- in cui tali tensioni inneschino vendite forzate titoli denominati in euro sui mercati finanziari".