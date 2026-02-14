Ladro muore durante la fuga dopo un tentato furto in abitazione

Un ladro ha perso la vita mentre cercava di scappare dopo aver tentato di svaligiare una casa. L’incidente è avvenuto venerdì 13 febbraio tra Sant’Andrea a Pigli e Policiano, lungo la strada regionale 71, nella zona di Gorello, vicino ad Arezzo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato travolto da un’auto durante la fuga, mentre cercava di allontanarsi. La sua morte ha lasciato sorpresa i residenti della zona.

Tragedia nella serata di oggi venerdì 13 febbraio tra Sant’Andrea a Pigli e Policiano, lungo la strada regionale 71, in zona Gorello, alle porte di Arezzo. Un uomo ha perso la vita durante la fuga dopo un tentato furto in un’abitazione. L’uomo stava scappando insieme ad almeno due complici dopo quello che sarebbe stato l’ennesimo colpo messo a segno nella zona. Inizialmente si era parlato di un colpo di pistola partito mentre il fuggitivo correva nei campi, ma questa ipotesi è stata successivamente esclusa. A far desistere i ladri sarebbe stato l’allarme scattato intorno alle 20.30 e, probabilmente, anche uno sparo esploso dai proprietari dell’abitazione con l’intento di intimorire i malintenzionati e costringerli alla fuga. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Ladro muore durante la fuga dopo un tentato furto in abitazione Ladro muore durante la fuga dopo un furto in abitazione Un uomo ha perso la vita durante la fuga dopo aver rubato in una casa, a causa di uno sparo. Titolo: Ladro muore durante la fuga dopo un furto in abitazione Un ladro è morto durante la fuga dopo aver tentato di rubare in una casa tra Sant’Andrea a Pigli e Policiano, lungo la strada regionale 71. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Rapina in villa, proprietario spara in aria: ladro muore durante la fuga; Ladro muore dissanguato, furto in villa finisce in tragedia. Il proprietario lo aveva messo in fuga sparando in aria; In fuga dopo tentativo di furto in abitazione, ladro muore impigliato nella recinzione; Arezzo, ladro muore dissanguato scavalcando una cancellata. Era stato messo in fuga dai proprietari con uno sparo intimidatorio. Ladro muore dissanguato durante la fuga dopo un furto: caccia ai compliciPOLICIANO (AREZZO) – Tragedia venerdì sera nelle campagne di Policiano, sulle colline di Arezzo, dove un uomo è morto dopo essere rimasto gravemente ferito durante la fuga da un tentato furto in una ... etrurianews.it Ladro muore dissanguato durante furto, ricerche dei complici fuggitiUn ladro è morto dissanguato nella serata di venerdì 13 febbraio sulle colline di Arezzo dopo esser stato messo in fuga coi complici dai proprietari di una villa che hanno sparato un colpo di arma da ... ansa.it Ladro muore dissanguato durante un furto, ricerche dei complici fuggiti. I proprietari di una villa hanno sparato un colpo di arma da fuoco in aria a scopo intimidatorio #ANSA facebook Arezzo, ladro muore dissanguato scavalcando una cancellata. Era stato messo in fuga dai proprietari con uno sparo intimidatorio x.com