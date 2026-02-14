Ladro muore dissanguato durante un furto nell' Aretino

Un ladro è morto dissanguato mentre cercava di scappare dopo aver tentato di rubare in una casa a Policiano, nell’Aretino, ieri sera. Durante la fuga, è stato colpito da una ferita che gli ha provocato una grave perdita di sangue. I residenti hanno sentito il rumore e hanno chiamato subito le forze dell’ordine. La polizia ha trovato il ladro ormai privo di vita poco dopo, con una ferita visibile che sembra essere stata causata da un’arma da taglio.

AGI - E' morto molto probabilmente dissanguato il ladro che stava scappando, dopo un tentativo di furto in un' abitazione nell'Aretino nella serata di ieri a Policiano nell'Aretino. Secondo le prime informazioni, tre malviventi hanno messo a segno un colpo in una prima abitazione della zona, poi si sono diretti verso un'altra villetta. Ma questa volta è scattato l'allarme e il proprietario, accortosi dei ladri, ha sparato un colpo di arma da fuoco in aria a scopo intimidatorio. I tre a quel punto sono scappati e durante la fuga uno dei tre si è ferito gravemente alla vena femorale, verosimilmente con un paletto di ferro conficcato sul terreno. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Ladro muore dissanguato durante un furto nell'Aretino Ladro in fuga muore dissanguato, furto in villa finisce in tragedia Un ladro che tentava di svaligiare una villa a Policiano, nell’Aretino, ha perso la vita dissanguato durante la fuga. Ladro muore dissanguato, era stato messo in fuga dai proprietari. Furto in villa finisce in tragedia Un ladro è morto dissanguato a Policiano, in provincia di Arezzo, dopo essere stato inseguito e messo in fuga dai proprietari di una villa. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. LADRO UCCISO DAL PROPRIETARIO DI CASA: I PARENTI FURIOSI DANNEGGIANO IL PRONTO SOCCORSO Rapina in villa, ladro muore dissanguato durante la fuga. «Si è ferito con la recinzione» facebook Arezzo, ladro muore dissanguato scavalcando una cancellata. Era stato messo in fuga dai proprietari con uno sparo intimidatorio x.com