Ladro albanese tenta di fuggire da una villa e muore dissanguato

Un ladro albanese ha perso la vita ieri sera mentre cercava di scappare da una villa a Policiano, frazione di Arezzo. Durante la fuga, è caduto su un ferro di una recinzione e si è ferito gravemente, perdendo molto sangue. I carabinieri hanno poi individuato l’uomo, che aveva tentato di svaligiare una delle case del complesso di Gorello. La sua fuga si è conclusa tragicamente davanti all’abitazione presa di mira.

I carabinieri hanno identificato l'uomo che nella serata di ieri, venerdì 13 febbraio, è morto dissanguato per una ferita causata dalla caduta sul ferro di una recinzione mentre fuggiva dopo aver tentato un furto in un'abitazione del complesso di case di Gorello, a Policiano, frazione del comune di Arezzo. Da quanto si apprende, si tratta di un cittadino albanese già noto alle forze dell'ordine. La salma è all'obitorio dell'ospedale di Arezzo dove, su disposizione della titolare dell'inchiesta, il sostituto procuratore Angela Masiello, verrà effettuato nelle prossime ore l'esame autoptico.