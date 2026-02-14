Ladri di gasolio al porto Sorpresi a rubarlo da un’autocisterna

I ladri di gasolio sono stati colti sul fatto al porto, dove cercavano di rubare da un’autocisterna. La polizia ha fermato i sospetti mentre caricavano il carburante in sacchetti di plastica. Durante l’operazione sono stati sequestrati più di mille litri di gasolio e diverse stecche di sigarette provenienti dal contrabbando.

Il sequestro di oltre mille litri di gasolio e di numerose sigarette contrabbandate in evasione delle relative imposte. È il risultato di due differenti operazioni effettuate nell’area portuale di Ravenna dai finanzieri del 2o nucleo operativo del Gruppo. Nel primo caso le verifiche sono scattate da manovre all’interno di un parcheggio tra un’autocisterna per liquidi alimentari e un’auto vicino alla quale c’erano imballaggi privi di segni di riconoscimento. Sul posto i militari hanno rilevato che uno dei due uomini presenti, attraverso una pompa elettrica, stava sottraendo gasolio dal serbatoio di alimentazione dell’autocisterna di proprietà di una società della quale lui stesso è dipendente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel pomeriggio di oggi, un incidente in galleria ha coinvolto un’autocisterna carica di gasolio, causando notevoli disagi al traffico e interventi di emergenza.

