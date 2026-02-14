L' accusa shock della studentessa in Erasmus a Trento | Sono stata violentata

Una studentessa in Erasmus a Trento ha denunciato di essere stata violentata dopo aver incontrato un ragazzo conosciuto sui social. La giovane aveva scambiato messaggi con lui e, qualche ora dopo, si sono incontrati in un appartamento della città. Secondo la sua versione, durante quell'incontro sarebbe avvenuto il presunto abuso, coinvolgendo anche un amico del giovane.

La giovane è stata sentita dal Gip con la formula dell'incidente probatorio, per cristallizzare il suo racconto prima del ritorno in patria. Tutto era cominciato con la conoscenza sui social con un ragazzo, poi incontrato di persona in appartamento, dove c'era anche un suo amico. La replica: "Rapporti consensuali" Una conoscenza sui social, qualche scambio di messaggi dietro lo schermo di uno smartphone, l’incontro improvvisato in un appartamento del capoluogo e poi il presunto abuso sessuale, compiuto dal giovane che aveva conosciuto sul web e da un amico. È la vicenda che, lo scorso novembre, aveva denunciato una studentessa ventenne, di origine straniera e giunta a Trento per l’Erasmus, con la giovane ascoltata nelle scorse ore dal Gip con la formula dell’incidente probatorio, fatto per “cristallizzare” il racconto della studentessa prima del ritorno in patria al termine del programma di studio.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Una giovane studentessa di 23 anni è stata vittima di uno stupro nella notte tra il 7 e l’8 dicembre, presso la fermata della metro Jonio a Roma.

