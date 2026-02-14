Il ricercatore Braun dell’Ingv ha spiegato come le onde sonore delle valanghe e le analisi sismiche forensi aiutano a ricostruire eventi come quello di Rigopiano. La sua squadra utilizza strumenti specializzati per ascoltare i rumori prodotti dal movimento della neve, cercando di individuare i segnali più deboli che arrivano dal sottosuolo. In un esempio recente, hanno analizzato i dati sismici di un terremoto per distinguere le vibrazioni causate da valanghe da quelle naturali. Questo metodo permette di ottenere dettagli precisi anche quando la neve copre completamente la scena.

Roma, 14 febbraio 2026 - C'è tanta scienza da capire e spiegare nella strage di Rigopiano, 29 morti nell'hotel cancellato da una valanga nel pomeriggio del 18 gennaio 2017, era un mercoledì. La scienza è stata invocata dal pg Paolo Barlucchi nella requisitoria del processo d'appello bis che si è appena concluso a Perugia, erano in dieci alla sbarra, sono stati condannati tre regionali per complessivi sei anni di carcere, in 5 sono stati assolti, per altri due era già scattata la prescrizione. La valanga e il terremoto. La scienza è il pane quotidiano di Thomas Braun, sismologo dell'Ingv, tra gli autori di uno studio internazionale che nel 2020 ha catturato la voce della valanga di Rigopiano, arrivando a considerare come " molto improbabile" che quell'evento fosse stato provocato dalle scosse di terremoto, che fin dalle 9. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La voce delle valanghe e la sismologia forense. Braun (Ingv): così catturiamo le informazioni

