La truffa dei finti investimenti sequestrati 1,2 milioni a due sedicenti esperti finanziari

Due uomini di 16 anni sono finiti nei guai dopo aver tentato di truffare ignari investitori con false obbligazioni di società maltesi. La Guardia di Finanza ha sequestrato loro oltre 1,2 milioni di euro tra beni e conti correnti. I giovani si spacciavano per esperti finanziari e promettevano rendimenti elevati, ma dietro le loro offerte c’era solo una truffa ben studiata. La polizia ha scoperto che avevano creato un sito internet fasullo e utilizzato falsi documenti per convincere le vittime a investire.

Entrambi proponevano alle vittime di destinare il denaro su obbligazioni di società maltesi inesistenti. A scoprire il raggiro è stata la guardia di finanza Proponevano investimenti su obbligazioni di finte società maltesi. Da qui partiva la truffa inventata da due sedicenti consulenti finanziari, indagati dalla guardia di finanza che ha sequestrato loro beni per un valore superiore a 1,2 milioni di euro. Denaro che finiva anche sul conto corrente della moglie di uno degli indagati. Contestati i reati di truffa ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria. II provvedimento di sequestro è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura d Messina (Sezione Criminalità economica), che ha coordinato le indagini, delegandole al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, a cui i due investitori, in qualità di persone offese, avevano denunciato il mancato rimborso dei capitali affidati.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Le autorità italiane hanno smascherato una truffa online che ha coinvolto oltre 50.

Prisca Carletti, l’ex broker di Ancona coinvolta in un’altra causa, torna in tribunale.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La truffa dei finti venditori di ricambi auto online: come funziona; Gli spaccaossa e la truffa dei finti incidenti stradali, intercettazioni inutilizzabili: 25 assoluzioni; Signora, sua figlia è nei guai: ma Franca smaschera i finti carabinieri e sventa la truffa; Iniziativa truffa contro gli anziani: come prevenirle con i Carabinieri a Maida.

Gli spaccaossa e la truffa dei finti incidenti stradali, intercettazioni inutilizzabili: 25 assoluzioniIl processo nasce da Tantalo, la prima inchiesta con cui fu scoperto l'imbroglio nel 2018. Le posizioni degli imputati erano state stralciate e adesso, in virtù di una norma del 2020, le conversazio ... palermotoday.it

La truffa dei finti venditori di ricambi auto online: come funzionaI finanzieri di Busalla hanno terminato un’indagine che ha portato alla denuncia di tre persone (due uomini e una donna delle province di Caserta e Avellino) per truffa e falsa identità. Tutto è inizi ... genovatoday.it

La Voce di Rovigo. . - Sos truffa: ecco come difendersi dai finti sms - Pioggia di finti messaggi attribuiti al Cup dell'azienda sanitaria. Fabio Bimbatti, Cup Manager dell'Ulss 5 Polesana, spiega come difendersi. Articolo al link : https://short facebook