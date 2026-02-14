La terapia dei cani in ospedale

Un'operazione di terapia assistita con cani ha preso il via in ospedale per alleviare lo stress dei pazienti, dopo che è stato dimostrato che il contatto con gli animali riduce l’ansia e migliora l’umore. Un esempio concreto è quello di un cane che si aggira tra i letti, offrendo conforto ai pazienti e ricevendo coccole in cambio.

Applaudo l’iniziativa dei cani in ospedale, è una terapia che porta sollievo, l’affetto è sincero, il cane dà tanto e in cambio chiede solo una carezza. Non dimenticherò mai quella foto dei tre cani all’ingresso dell’ospedale che aspettavano il loro padrone ricoverato. Mi sanguina il cuore quando penso a chi li abbandona per andare in ferie, o perché lo prende da cucciolo per far contento il figlioletto, e poi lo abbandona da adulto. Riccardo Ducci Risponde Beppe Boni La compagnia di un animale dà sollievo, gli animali concedono affetto e sono ricambiati, attenuano la solitudine, aiutano anche quando la vita presenta circostanze difficili.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Glioblastoma nei cani, una nuova terapia con cellule staminali dimezza i tumori cerebrali.

La forza dei pet speciali

Glioblastoma nei cani, la terapia rigenerativa che lo ferma: la svolta in una clinica vicino LodiAll’Ospedale Veterinario San Michele, Offer Zeira ha messo a punto una tecnica con cellule staminali che ha ridotto i tumori cerebrali nei cani e che potrebbe aprire scenari inediti anche per la ricer ... vanityfair.it

Il diabete colpisce anche cani e gattiIl diabete, malattia endocrina molto comune nelle persone ma anche abbastanza frequente nei nostri amici animali come cani e gatti. Caratterizzata da persistente iperglicemia (maggiore concentrazione ... lagazzettadelmezzogiorno.it

