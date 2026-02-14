La Chiesa critica l’idraulico perché la sua casa si allaga, ma spesso ignora le ragioni che portano a questa situazione. La causa sta nel fatto che i fedeli cercano di restare puri, anche se le difficoltà quotidiane li coinvolgono. Un esempio concreto si vede nelle discussioni tra sacerdoti e giovani, dove il desiderio di mantenere fede e valori si scontra con le sfide reali di tutti i giorni.

C’è una costante, curiosa e spesso sottovalutata, nel modo in cui la Chiesa osserva il mondo moderno. Assomiglia un po’ a quella di una anziana nobildonna che guarda con sospetto gli attrezzi del giardiniere: troppo rumorosi, troppo sporchi, decisamente poco eleganti. È una diffidenza istintiva verso gli strumenti “moralmente imperfetti”, specialmente quando hanno il cattivo gusto di funzionare. Non è ingenuità, per carità. Nasce dal timore legittimo che certi mezzi possano disumanizzarci. Tuttavia, questa nobile preoccupazione finisce spesso per trasformarsi in una ostinata rimozione della realtà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La tentazione della purezza (o del perché la Chiesa guarda storto l’idraulico mentre la casa si allaga)

Recenti osservazioni suggeriscono che Netflix preferisce che le trame dei film si ripetano più volte, probabilmente per mantenere l’attenzione degli spettatori mentre sono impegnati con altri dispositivi.

Matt Damon ha commentato come Netflix, per mantenere l’attenzione degli spettatori, possa preferire ripetere più volte la stessa trama.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Blog | Chiesa e modernità: la tentazione della purezza morale tra economia e pace; E ora quattro mesi di neve al Mudec. Tra scienza, arte e tamburi sciamanici; Blog | La guerra giusta non esiste: Bartolomeo I e Simone Weil a confronto.

LA TENTAZIONE PERENNE DEL POTERE RELIGIOSO Cari amici, c’è una tentazione che attraversa tutta la storia della Chiesa, antica quanto la fede stessa e sempre pronta a rivestirsi di abiti nobili. È la tentazione del potere religioso, quella che pretende di facebook