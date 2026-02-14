Marco Rubio, segretario di stato americano, ha stretto la mano a Wang Yi, il ministro degli Esteri cinese, durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, mentre la Cia cerca di reclutare informatori a Pechino. La riunione tra i due politici si è svolta in un momento di tensione crescente tra Stati Uniti e Cina, con entrambe le parti che cercano di rafforzare le proprie posizioni a livello internazionale. Un dettaglio evidente è che l'incontro si è tenuto in un contesto di sfide diplomatiche e spionistiche tra le due superpotenze.

Ieri il segretario di stato americano Marco Rubio e il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, si sono incontrati alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Si sono stretti la mano, e poi hanno chiuso le porte ai giornalisti per un bilaterale che serviva a organizzare la visita del presidente americano Donald Trump a Pechino per il summit con il leader Xi Jinping, che avverrà la prima settimana di aprile. Rubio, un tempo unico vero falco anticinese che è stato sanzionato due volte da Pechino nel 2020, è apparso sorridente. Con sottile ironia e una certa dose di provocazione, gli organizzatori della Conferenza di Monaco hanno messo nell’agenda di stamattina i discorsi di Rubio e Wang in contemporanea, forse per misurare non solo le parole, ma pure il peso relativo delle due platee. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La stretta di mano fra Wang e Rubio a Monaco mentre la Cia cerca informatori a Pechino

La Cia utilizza spesso il web per reclutare spie e informatori provenienti dalla Cina, sfruttando le piattaforme digitali per ampliare la propria rete di intelligence.

La Cia non si fida di Rodriguez e teme che possa finire come Maduro.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Welfare, la stretta di mano. Comuni, sindacati e Usl: Patto per il benessere; Le Olimpiadi e la stretta di mano tra Parmelin e Meloni; Milano-Cortina, la stretta di mano tra Mattarella e Vance alla Fabbrica del Vapore a Milano; La stretta di mano tra Mattarella e Rubio alla cena di gala del Cio alla Fabbrica del Vapore.

La stretta di mano fra Wang e Rubio a Monaco mentre la Cia cerca informatori a PechinoI due capi della diplomazia di America e Cina si vedono a Monaco e preparano il summit Trump-Xi di inizio aprile. Il disgelo diplomatico della Casa Bianca e la guerra nell’ombra: la Cia pubblica un vi ... ilfoglio.it

Strage di Crans-Montana, la stretta di mano tra i Moretti e la madre delle ferite: Chiedo scusa, nessun genitore dovrebbe vivere questa tragediaIncontro carico di tensione e umanità durante l’interrogatorio a Sion, ma tra le famiglie delle vittime esplode la polemica ... giornalelavoce.it

Wang Huning partecipa all'incontro augurale per il Capodanno cinese con i leader delle organizzazioni religiose nazionali Il 12 febbraio, Wang Huning, membro del Comitato Permanente dell'Ufficio Politico del Comitato Centrale del PCC e presidente della C facebook