La stretta di mano fra Wang e Rubio a Monaco mentre la Cia cerca informatori a Pechino
Marco Rubio, segretario di stato americano, ha stretto la mano a Wang Yi, il ministro degli Esteri cinese, durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, mentre la Cia cerca di reclutare informatori a Pechino. La riunione tra i due politici si è svolta in un momento di tensione crescente tra Stati Uniti e Cina, con entrambe le parti che cercano di rafforzare le proprie posizioni a livello internazionale. Un dettaglio evidente è che l'incontro si è tenuto in un contesto di sfide diplomatiche e spionistiche tra le due superpotenze.
Ieri il segretario di stato americano Marco Rubio e il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, si sono incontrati alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Si sono stretti la mano, e poi hanno chiuso le porte ai giornalisti per un bilaterale che serviva a organizzare la visita del presidente americano Donald Trump a Pechino per il summit con il leader Xi Jinping, che avverrà la prima settimana di aprile. Rubio, un tempo unico vero falco anticinese che è stato sanzionato due volte da Pechino nel 2020, è apparso sorridente. Con sottile ironia e una certa dose di provocazione, gli organizzatori della Conferenza di Monaco hanno messo nell’agenda di stamattina i discorsi di Rubio e Wang in contemporanea, forse per misurare non solo le parole, ma pure il peso relativo delle due platee. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Perché la Cia arruola sul web spie e informatori cinesi
La Cia utilizza spesso il web per reclutare spie e informatori provenienti dalla Cina, sfruttando le piattaforme digitali per ampliare la propria rete di intelligence.
La Cia dubita di Rodriguez, Rubio le ricorda la fine fatta da Maduro
La Cia non si fida di Rodriguez e teme che possa finire come Maduro.
Argomenti discussi: Welfare, la stretta di mano. Comuni, sindacati e Usl: Patto per il benessere; Le Olimpiadi e la stretta di mano tra Parmelin e Meloni; Milano-Cortina, la stretta di mano tra Mattarella e Vance alla Fabbrica del Vapore a Milano; La stretta di mano tra Mattarella e Rubio alla cena di gala del Cio alla Fabbrica del Vapore.
La stretta di mano fra Wang e Rubio a Monaco mentre la Cia cerca informatori a PechinoI due capi della diplomazia di America e Cina si vedono a Monaco e preparano il summit Trump-Xi di inizio aprile. Il disgelo diplomatico della Casa Bianca e la guerra nell’ombra: la Cia pubblica un vi ... ilfoglio.it
Strage di Crans-Montana, la stretta di mano tra i Moretti e la madre delle ferite: Chiedo scusa, nessun genitore dovrebbe vivere questa tragediaIncontro carico di tensione e umanità durante l’interrogatorio a Sion, ma tra le famiglie delle vittime esplode la polemica ... giornalelavoce.it
Wang Huning partecipa all'incontro augurale per il Capodanno cinese con i leader delle organizzazioni religiose nazionali Il 12 febbraio, Wang Huning, membro del Comitato Permanente dell'Ufficio Politico del Comitato Centrale del PCC e presidente della C facebook