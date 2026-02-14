La storia di San Valentino | per Serena e Fabio galeotto è stato l' ufficio postale
Serena Gavillucci ha incontrato Fabio Minutillo all’interno dell’ufficio postale di Terracina 1, situato in viale Europa, un episodio che ha cambiato la sua vita. La loro storia è nata tra scaffali di lettere e pacchi, dove il lavoro quotidiano si è trasformato in un colpo di fulmine. La scoperta di questo legame speciale è avvenuta proprio durante una giornata di routine, sorprendendo entrambi con un sentimento inaspettato.
Serena Gavillucci è la dinamica direttrice dell'ufficio postale di Terracina 1 (in viale Europa). È proprio tra queste mura che ha conosciuto Fabio Minutillo, il suo compagno. In occasione di San Valentino, si raccontano tra vita privata e professionale. "Era il 2017 – racconta Serena – e io ero.
L'Ufficio Postale compie 140 anni: una mostra per celebrarne la storia
Nell’ufficio postale di Bibbiena Stazione è stato installato un locker
All’interno dell’ufficio postale di Bibbiena Stazione è stato installato un locker, disponibile per i clienti.
